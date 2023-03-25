Уткин — о словах Аршавина о 2DROTS: мозги вроде есть, а иной раз смотришь — дурак дураком

Футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова экс-игрока сборной России Андрея Аршавина о товарищеском матче ЦСКА — 2DROTS (1:2).

«Вот мозги вроде есть у Андрей Сергеича, а иной раз посмотришь — дурак дураком.

Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при двадцати тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатьё, которое бойкотирует [фан, уйди]?

«Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Аршавин заявил, что матч не вызвал у него никакого интереса, а клубы Российской Премьер-Лиги иногда проигрывают командам из более слабых дивизионов на тренировочных сборах.