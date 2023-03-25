Беларусь не выигрывает 14 официальных матчей подряд
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Завершился матч 1-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Беларуси и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу с разгромным счётом — 5:0.
Безвыигрышная серия сборной Беларуси в официальных матчах продлилась до 14 матчей. Последняя победа была добыта в 2021 году — в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 со сборной Эстонии (4:2). После той игры белорусы проиграли 11 матчей и трижды сыграли вничью — в Лиге наций с Азербайджаном (0:0), Казахстаном (1:1) и Словакией (1:1).
Помимо Швейцарии, Беларуси предстоит встретиться в группе I со сборными Румынии, Косова, Израиля и Андорры. Для прохода на чемпионат Европы необходимо занять одно из двух первых мест в группе.
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