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Сборная Испании разгромила Норвегию в матче 1-го тура отбора Евро-2024

Сборная Испании разгромила Норвегию в матче 1-го тура отбора Евро-2024
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Сегодня, 26 марта, завершился матч 1-го тура группы А отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, в котором Испания принимала Норвегию. Встреча прошла на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге. Стартовый свисток главного арбитра Бенуа Бастьена прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Первый гол в этом матче забил нападающий Дани Ольмо, ассистировал ему крайний защитник Алекс Бальде.

Гол Ольмо

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko

Второй мяч был забит уже ближе к концу встречи, когда на 84-й минуте Хоселу реализовал момент после передачи Фабиана Руиса.

Гол Хоселу

На 85-й минуте Хоселу оформил дубль и установил итоговый счёт — 3:0.

Второй гол Хоселу

В следующем туре сборная Испании сыграет с Шотландией, а Норвегия – с Грузией. Обе встречи пройдут во вторник, 28 марта.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 22:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Норвегия
1:0 Ольмо – 13'   2:0 Хоселу – 84'   3:0 Хоселу – 85'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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