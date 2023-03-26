Сборная Испании разгромила Норвегию в матче 1-го тура отбора Евро-2024

Сегодня, 26 марта, завершился матч 1-го тура группы А отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, в котором Испания принимала Норвегию. Встреча прошла на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге. Стартовый свисток главного арбитра Бенуа Бастьена прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Первый гол в этом матче забил нападающий Дани Ольмо, ассистировал ему крайний защитник Алекс Бальде.
Гол Ольмо
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko
Второй мяч был забит уже ближе к концу встречи, когда на 84-й минуте Хоселу реализовал момент после передачи Фабиана Руиса.
Гол Хоселу
На 85-й минуте Хоселу оформил дубль и установил итоговый счёт — 3:0.
Второй гол Хоселу
В следующем туре сборная Испании сыграет с Шотландией, а Норвегия – с Грузией. Обе встречи пройдут во вторник, 28 марта.
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