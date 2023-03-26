Болельщики Армении освистали гимн Турции перед матчем отбора к Евро-2024
Поделиться
Болельщики сборной Армении встретили свистом гимн Турции перед началом матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.
Матч проходил в Армении на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» и завершился победой Турции со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: защитник сборной Турции Озан Кабак переправил мяч в собственные ворота. Гости сравняли счёт на 34-й минуте, когда с передачи Онура Булута отличился Оркун Кёкчю. Победу сборной Турции принёс Керем Актюркоглу, забивший гол после паса Энеса Унала.
В группе D за выход на чемпионат Европы также борются сборные Уэльса, Хорватии и Латвии. Для попадания в финальную часть соревнований нужно занять одно из двух первых мест в группе.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
00:46
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:37
-
00:15
-
00:06
- 25 марта 2023
-
23:51
-
23:48
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:05
-
22:53
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
22:23
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:43
-
20:41
-
20:17
-
20:12
-
20:12
Партнерский контент