Болельщики Армении освистали гимн Турции перед матчем отбора к Евро-2024

Болельщики сборной Армении встретили свистом гимн Турции перед началом матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Матч проходил в Армении на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» и завершился победой Турции со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: защитник сборной Турции Озан Кабак переправил мяч в собственные ворота. Гости сравняли счёт на 34-й минуте, когда с передачи Онура Булута отличился Оркун Кёкчю. Победу сборной Турции принёс Керем Актюркоглу, забивший гол после паса Энеса Унала.

В группе D за выход на чемпионат Европы также борются сборные Уэльса, Хорватии и Латвии. Для попадания в финальную часть соревнований нужно занять одно из двух первых мест в группе.