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Германия обыграла Перу благодаря дублю Фюллькруга

Германия обыграла Перу благодаря дублю Фюллькруга
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На «Мева-Арене» в Майнце завершился товарищеский матч, в котором сборная Германии встречалась с национальной командой Перу. Германия одержала победу со счётом 2:0.

На 12-й минуте Никлас Фюллькруг открыл счёт. На 33-й минуте он же удвоил преимущество немцев. На 67-й минуте Кай Хаверц упустил шанс сделать счёт разгромным, не реализовав пенальти.

Напомним, сборная Германии не принимает участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, так как является страной-хозяйкой соревнований. 28 марта Германия проведёт товарищеский матч с Бельгией, а Перу – с Марокко.

На чемпионате мира 2022 года сборная Германии не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Перуанская команда не участвовала в турнире.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
25 марта 2023, суббота. 22:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Фюллькруг – 12'   2:0 Фюллькруг – 33'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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