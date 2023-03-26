Германия обыграла Перу благодаря дублю Фюллькруга

На «Мева-Арене» в Майнце завершился товарищеский матч, в котором сборная Германии встречалась с национальной командой Перу. Германия одержала победу со счётом 2:0.

На 12-й минуте Никлас Фюллькруг открыл счёт. На 33-й минуте он же удвоил преимущество немцев. На 67-й минуте Кай Хаверц упустил шанс сделать счёт разгромным, не реализовав пенальти.

Напомним, сборная Германии не принимает участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, так как является страной-хозяйкой соревнований. 28 марта Германия проведёт товарищеский матч с Бельгией, а Перу – с Марокко.

На чемпионате мира 2022 года сборная Германии не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Перуанская команда не участвовала в турнире.