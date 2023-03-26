Сын Негрейры давал советы футболистам «Барселоны», как вести себя во время матчей — Marca

Хавьер Энрикес, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры, давал рекомендации футболистам «Барселоны» о том, как правильно вести себя в матчах, сообщает Marca.
По данным источника, Хавьер Энрике советовал Неймару и Лионелю Месси перестать преувеличивать контакт с соперниками, если матчи судят Иглесиас Вильянуэва и Матеу Лаос.
Жорди Альбе и Серхио Бускетсу рекомендовали контролировать споры с арбитрами. Подобные указания получали и остальные футболисты каталонского клуба.
Напомним, «Барселона» отмечала, что выплаты Негрейре осуществлялись за исполнение консультационных услуг, однако обвинители заявляют, что «Барселона» подкупала экс-рефери, чтобы обеспечить клубу нужное судейство.
Ранее сообщалось, что УЕФА может на год отстранить «Барселону» от еврокубков из-за дела Негрейры.
Главные враги Неймара в футболе
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