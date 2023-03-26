Сборная Марокко обыграла Бразилию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором сборная Марокко встречалась с национальной командой Бразилии. Встреча прошла в Танжере (Марокко) на стадионе «Ибн Баттута» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе сборной Марокко отличились Софьян Буфаль и Абдельхамид Сабири. Единственный гол за сборную Бразилии забил Каземиро.
В следующем матче, который состоится 28 марта, сборная Марокко встретится с национальной командой Перу.
Напомним, на прошлом чемпионате мира в Катаре сборная Марокко дошла до полуфинала турнира, где уступила национальной команде Франции. Сборная Бразилии, в свою очередь, вылетела на стадии четвертьфинала, где проиграла национальной команде Хорватии.
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