Сборная Марокко обыграла Бразилию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором сборная Марокко встречалась с национальной командой Бразилии. Встреча прошла в Танжере (Марокко) на стадионе «Ибн Баттута» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе сборной Марокко отличились Софьян Буфаль и Абдельхамид Сабири. Единственный гол за сборную Бразилии забил Каземиро.

В следующем матче, который состоится 28 марта, сборная Марокко встретится с национальной командой Перу.

Напомним, на прошлом чемпионате мира в Катаре сборная Марокко дошла до полуфинала турнира, где уступила национальной команде Франции. Сборная Бразилии, в свою очередь, вылетела на стадии четвертьфинала, где проиграла национальной команде Хорватии.