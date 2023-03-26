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Сборная Марокко обыграла Бразилию в товарищеском матче

Сборная Марокко обыграла Бразилию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором сборная Марокко встречалась с национальной командой Бразилии. Встреча прошла в Танжере (Марокко) на стадионе «Ибн Баттута» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе сборной Марокко отличились Софьян Буфаль и Абдельхамид Сабири. Единственный гол за сборную Бразилии забил Каземиро.

В следующем матче, который состоится 28 марта, сборная Марокко встретится с национальной командой Перу.

Напомним, на прошлом чемпионате мира в Катаре сборная Марокко дошла до полуфинала турнира, где уступила национальной команде Франции. Сборная Бразилии, в свою очередь, вылетела на стадии четвертьфинала, где проиграла национальной команде Хорватии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
26 марта 2023, воскресенье. 01:05 МСК
Марокко
Окончен
2 : 1
Бразилия
1:0 Буфаль – 29'   1:1 Каземиро – 67'   2:1 Сабири – 79'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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