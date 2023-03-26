Дмитрий Градиленко: не вижу смысла следить за сборной России

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко поделился мнением насчет сборной России.

«Я не смотрел игру нашей сборной. Знаю результат 1:1 с Ираном и то, что будут играть с Ираком. Слежу ли за сборной? Я не вижу в этом смысла. Ради чего? Я не понимаю, для чего мы играем. Поэтому мне неинтересно.

Я не понимаю, для чего играть матчи. Может быть, она должна играть матчи — может, не должна. Мое мнение: должны быть какие-то четкие, понятные задачи. Может быть, эта задача – смотреть игроков на перспективу, которые, возможно, будут играть через год, два, три, пять лет. Но через пять лет, может быть, их уже не будет. Поэтому пока сборная России для меня неинтересна, потому что я не вижу целей и задач", — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».

Напомним, 23 марта сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирака — 1:1. 26 марта российской сборной предстоит товарищеский матч с командой Ирака.