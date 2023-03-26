Тренер 2Drots: даже присниться не могло, что я могу обыграть ЦСКА

Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился впечталениями от победы подопечных в матче с московским ЦСКА (2:1).
«Такая тамосфера должна быть на каждом матче. Fan ID убрали и запустили людей. Большинство не ходили на стадион именно из-за него, а сегодня они все пришли. Вот, что должно быть на стадионе! Посмотрите, какая атмосфера. Никто не уходит домой. Все хотят сфотографироваться, поговорить — и ЦСКА, и мы. Спектакль. Это просто театр, ребят. Вот что должно быть на футбольных матчах!
Надеюсь, будут дивжения по Fan ID. Вам же не хочется ходить на пустой стадион?
Конечно, они более мастеровитые и имели преимущество. Мы играли от обороны, потому что не можем еще так играть. У нас же ребята были не профессиональные. Они закончили выступать после академии. Сейчас они возобновили карьеру. Естественно, ЦСКА имели преимущество. Главное, что футбол понравился людям! Конечно, мне понравился футбол! В конце голос сорвал.
Такое даже присниться не могло, что я могу обыграть ЦСКА", — приводит слова Кузнецова Sport24.
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