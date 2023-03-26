Дмитрий Градиленко: для меня неудивительно, что 2DROTS обыграли ЦСКА
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко поделился мнением о товарищеском матче московского ЦСКА с медийной командой 2DROTS (1:2). По словам Градиленко, его не удивил результат встречи.
«Не скажу, что я был на 200 процентов уверен, что поражение ЦСКА не произойдет. Понимаю, что 2DROTS — это медийная профессиональная команда, которая может дать бой. Но ЦСКА, естественно, вряд ли играл бы основным составом, потому что кто-то уехал в сборную, кому-то дали отдохнуть. Поэтому неудивительно, что это произошло.
Мы прекрасно знаем, что в Кубке России, например, команды ФНЛ иногда обыгрывают клубы из Премьер-Лиги, которые их недооценивают и выставляют полуосновной состав», — приводит слова Дмитрия Градиленко «РБ Спорт».
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