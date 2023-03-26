Сперцян: пока я в «Краснодаре», а там будет видно. Играть в Европе мечтаю с детства
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян рассказал о профессиональных планах в контексте возможного переезда в Европу.
«Пока я в «Краснодаре», а там посмотрим, будет видно. Мечта играть в Европе у меня есть с детства. В каком конкретно клубе — сказать не могу», — приводит слова Сперцяна «Спорт-экспресс».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о переговорах между Сперцяном и итальянским «Миланом». По его словам, стороны обсуждали сумму трансфера армянского футболиста. Итальянский клуб предлагает за Сперцяна € 8 млн, российский хочет выручить € 12 млн. Предполагаемый трансфер мог бы состояться уже ближайшим летом. Позже спортивный директор итальянского клуба опроверг данную информацию.
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