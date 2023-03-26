Калмыков: Бородюк всех ребят хотел оставить. Хотел всем нам дать шанс

Бывший нападающий московского «Торпедо» Амур Калмыков рассказал о том, с какими проблемами столкнулся московский клуб в начале этого сезона при тренере Александре Бородюке.

«Бородюк всех ребят хотел оставить. Он принципиален был в этом вопросе. Хотел всем нам дать шанс. Наверное, давление со стороны болельщиков и руководства сказалось, поэтому нам не удалось лучше начать в РПЛ.

Мы проиграли только два матча, а у всех паника началась. Болельщики, руководители, футболисты – все начали паниковать. После 5-го тура нас собрали на теории и сказали: «Уходят Бородюк, его помощник, Маслов, Ляпин. Завтра вам объявят имена других», — приводит слова Калмыкова «РБ Спорт».

Калмыков уже в начале сентября 2022 года перешёл в московскую «Родину». В «Торпедо» нападающий провёл в общей сложности 78 матчей и отметился 26-ю голами и 16-ю голевыми передачами.