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Президент «ПСЖ»: команда с последнего места АПЛ получила больше денег за телеправа, чем мы

Президент «ПСЖ»: команда с последнего места АПЛ получила больше денег за телеправа, чем мы
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Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом французского «ПСЖ», прокомментировал коммерческий прогресс английской Премьер-лиги.

«Давайте не будем недооценивать успешные продукты и компании – АПЛ невероятная. Она поощряет инвестиции, борется с пиратством, а еще грамотно распределяет доходы между клубами. Это другим лигам нужно усовершенствоваться, а не АПЛ.

В прошлом году команда с последнего места их чемпионата получила вдвое больше выплат за телеправа, чем «ПСЖ» в чемпионате Франции», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» после 28 туров занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 66 очков. На втором месте расположился «Марсель», набрав 59 очков.

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