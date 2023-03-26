Экс-форвард «Торпедо»: Игнашевич приводил примеры Джеко и Лукаку, хотел, чтобы я играл так

Бывший нападающий «Торпедо» Амур Калмыков, ныне выступающий за «Родину», вспомнил выступления за автозаводцев под руководством Сергея Игнашевича. Сейчас специалист тренирует «Балтику».
«Я всегда любил, чтобы мне за спину закидывали. А Игнашевич мне приводил примеры Джеко и Лукаку. В их командах за счет большого игрока где-то придерживают мяч, выходят из обороны в атаку. Я на этом не зацикливался, но Игнашевич показал, что ему это надо от меня. И в тот период, когда я не забивал, он мне так и говорил: «Мне голы от тебя не нужны». Конечно, на самом деле нужны, но идея в том, чтобы я был готов к выносам наших защитников, сохранял мячи, крал одну-две минуты у соперника. И я в это верил, поэтому перестраивался и теперь так играю», – приводит слова Калмыкова РБ Спорт.
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