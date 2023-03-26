Баранник — о Пиняеве: Карпин хотел «обстреливать» молодых, но на Иран Сергей не вышел

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Ираком. Товарищеская игра состоится сегодня, 26 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сборной нужно играть лучше, это безусловно. Что значит: чего от такой сборной ждать? Даже с Ираном они могли сыграть лучше, на мой взгляд. Но с Ираком на это больше шансов — эта команда слабее. Мы вправе надеяться на доминирование нашей сборной.

На кого из игроков прежде всего можно надеяться? Пиняев. Для меня было непонятно, почему он не вышел в матче с Ираном. Потому что, если ты хочешь «обстреливать» молодых, это я про слова Карпина говорю, то их надо «обстреливать» в матче с сильными соперниками. Еще есть ряд молодых ребят, которые должны в игре с Ираком проявить свои лучшие качества», — приводит слова Баранника РБ Спорт.