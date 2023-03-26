Тарханов: ЦСКА бы обыграл 2DROTS в официальном матче

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результат товарищеского матча, в котором ЦСКА проиграл медийной команде 2DROTS.

«Это не говорит о том, что уровень футбола в РПЛ не очень. Где-то не хватило настроя. В 2DROTS тоже есть много футболистов, и бывших, и молодых ребят. Плохо, что проиграли, но если бы матч имел официальный статус, всё бы сложилось по-другому. ЦСКА бы обыграл 2DROTS.

Конечно, такие матчи нужны. Почему нет? На Медиалигу ходят, было много молодых болельщиков, у них есть интерес. Но не думаю, что на неё будет ходить больше народу, чем на матчи РПЛ.

Поначалу я был на Медиалиге пару раз, народу было много. А потом на последних матчах становилось меньше», – сказал Тарханов Metaratings.