Тарханов: ЦСКА бы обыграл 2DROTS в официальном матче
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результат товарищеского матча, в котором ЦСКА проиграл медийной команде 2DROTS.
«Это не говорит о том, что уровень футбола в РПЛ не очень. Где-то не хватило настроя. В 2DROTS тоже есть много футболистов, и бывших, и молодых ребят. Плохо, что проиграли, но если бы матч имел официальный статус, всё бы сложилось по-другому. ЦСКА бы обыграл 2DROTS.
Конечно, такие матчи нужны. Почему нет? На Медиалигу ходят, было много молодых болельщиков, у них есть интерес. Но не думаю, что на неё будет ходить больше народу, чем на матчи РПЛ.
Поначалу я был на Медиалиге пару раз, народу было много. А потом на последних матчах становилось меньше», – сказал Тарханов Metaratings.
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