Россия — Ирак: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч. Сыграют сборные России и Ирака. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Для сборной России этот матч станет вторым на мартовским сборах. 23 числа команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (2:2) в Тегеране. Встреча в Санкт-Петербурге станет для сборной России первой домашней спустя 1,5 года.
Осенью 2022 года сборная России провела три товарищеских матча — с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Серия ничьих национальной команды достигла трёх встреч. Встреча с Ираком станет для сборной России последней на мартовских сборах.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
26 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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