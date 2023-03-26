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Россия — Ирак: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч. Сыграют сборные России и Ирака. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Для сборной России этот матч станет вторым на мартовским сборах. 23 числа команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (2:2) в Тегеране. Встреча в Санкт-Петербурге станет для сборной России первой домашней спустя 1,5 года.

Осенью 2022 года сборная России провела три товарищеских матча — с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Серия ничьих национальной команды достигла трёх встреч. Встреча с Ираком станет для сборной России последней на мартовских сборах.