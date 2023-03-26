Бизнесмен Садыгов допустил, что Тихий хочет пропиариться на перепалке с Гогниевым

Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал появление в сети аудиозаписи ругани главного тренера «Химок» Спартака Гогниева во время конфликта с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.
«У клуба есть руководство. Я не слушал эту запись — тот, кто сливает это в интернет, пусть и прокомментирует. Какой конфликт может быть между тренером и игроками? На мой взгляд, между тренером и игроком не может быть конфликта, потому что есть руководитель и подчиненный. Нужно соблюдать субординацию. Если кто-то с кем-то громко разговаривает, это не значит, что у них конфликт.
Все нецензурно выражаются. Но это не повод рассказывать о случившемся на ТВ или писать в газете. Подобные вещи должны оставаться внутри коллектива.
Вскрывая происходящее внутри команды, господин Тихий и господин журналист хотят обратить внимание на себя, может, даже пропиариться. В открытом доступе публиковать матерные слова и всякую брань — это точно не красит СМИ или канал. Правоохранительные органы должны обратить на это внимание. Любой ребенок или женщина могут прочитать подобное — и это не лучшем образом отразится на воспитании», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».
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