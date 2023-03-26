Гаджиев — о Fan ID: если об этом говорит Медведев, значит, вопрос обсуждается
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева о необходимости изменения действующей системы Fan ID.
«Заявление Дмитрия Анатольевича может повлиять на ситуацию с Fan ID. Вопрос уже не ко мне, а к тем, кто разрабатывал правила. Если один из лидеров нашей страны говорит о Fan ID – это показывает, что вопрос обсуждается и не считается однозначно решенным. Но очевидно, что какие-то изменения и решения уже назревают.
В Ульяновске на матче «Зенита» и «Волги» Fan ID не было, но того, кто бросал банан, быстро нашли. Это показывает, что есть много вариантов контролировать правила поведения на стадионе», – приводит слова Гаджиева Metaratings.
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