Борис Игнатьев: когда Сталин умер, плакал на пионерской линейке в школе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своём детстве.

«Скажу честно: я столько портретов Сталина в Москве не видел, сколько Саддама — в Ираке! Хотя в 1953 году, когда он умер, мне было уже 13 лет. Помню, плакал на пионерской линейке в школе. Подростком я воспринимал Сталина величайшим человеком и искренне считал, что без него мы пропадём. Лет в 20 начинаешь лучше соображать. Но многие вещи мне в детстве нравились. 1 марта или апреля каждый год снижали цены. Вчера булка стоила четыре копейки, а сегодня — три. Пустячок, а приятно. Все ждали этого дня», — рассказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Борис Игнатьев был главным тренером сборной России с 1992 по 1998 год с перерывом в 1996 году.