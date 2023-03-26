Борис Игнатьев: в Китае коррупционеров вешали на стадионе. несколько дней не мог уснуть
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Советский тренер Борис Игнатьев вспомнил работу в Китае. С 2001 по 2002 год специалист возглавлял команду «Шаньдун Лунэн».
«В Ираке публичных казней не видел, а в Китае было. Собирали на стадионе толпу, вешали коррупционеров. Вот это был настоящий шок. Я несколько дней не мог уснуть», — сказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Борис Игнатьев в 1990 году возглавлял Олимпийскую сборную Ирака по футболу. Также Игнатьев работал в Олимпийской сборной СССР, молодёжной и взрослой сборных России. Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он занимал должность вице-президента клуба с 2013 по 2018 год. С 2012 по 2013-й он был главным тренером автозаводцев.
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