Борис Игнатьев: в Китае коррупционеров вешали на стадионе. несколько дней не мог уснуть

Советский тренер Борис Игнатьев вспомнил работу в Китае. С 2001 по 2002 год специалист возглавлял команду «Шаньдун Лунэн».

«В Ираке публичных казней не видел, а в Китае было. Собирали на стадионе толпу, вешали коррупционеров. Вот это был настоящий шок. Я несколько дней не мог уснуть», — сказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Борис Игнатьев в 1990 году возглавлял Олимпийскую сборную Ирака по футболу. Также Игнатьев работал в Олимпийской сборной СССР, молодёжной и взрослой сборных России. Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он занимал должность вице-президента клуба с 2013 по 2018 год. С 2012 по 2013-й он был главным тренером автозаводцев.