Тренер Норвегии: реализуй все моменты с Испанией, это был бы наш лучший выезд за 100 лет

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал поражение команды от Испании (0:3) в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Не могу сказать, что в матче с Испанией мы заслуживали победу, но точно могли рассчитывать на ничью. Реализуй мы свои моменты, могли бы сказать, что эта игра была лучшим выездом для сборной Норвегии за последние 100 лет. Мы совсем расклеились после второго мяча соперника, но я доволен, как моя команда играла на протяжении 84 минут», — приводит слова Сольбаккена пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте.

В одной группе со сборными Испании и Норвегии также выступают Шотландия, Грузия и Кипр.