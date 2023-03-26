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Тренер Испании де ла Фуэнте высказался после разгромной победы над Норвегией

Тренер Испании де ла Фуэнте высказался после разгромной победы над Норвегией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте похвалил команду после победы над Норвегией (3:0) в матче 1-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Сборной Испании ещё предстоит многое улучшить, но могу сказать, что доволен тем, что увидел на старте мартовского сбора. Восхищаюсь самоотдачей игроков, но, повторюсь, у этой команды огромный потенциал для улучшения», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании после чемпионата мира, на котором команда Луиса Энрике вылетела на стадии 1/8 финала от Марокко в серии пенальти. После турнира Энрике покинул свой пост.

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