Опрос: как завершится матч Россия — Ирак?
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Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные России и Ирака. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе о результате матча.
Для сборной России этот матч станет вторым на мартовских сборах. 23 числа команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Встреча в Санкт-Петербурге станет для сборной России первой домашней спустя 1,5 года.
Осенью 2022 года сборная России провела три товарищеских матча — с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Серия ничьих национальной команды достигла трёх встреч. Встреча с Ираком станет для сборной России последней в марте.
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