Динияр Билялетдинов: надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с Ираком.

«Надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России — хочется видеть зрелищную игру. Я, как и многие другие, уже очень долго жду этого. Буду доволен, если сборная России победит Ирак со счётом 3:0 — и это как минимум», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Сборные России и Ирака сыграют сегодня, 26 марта. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче с Ираном (1:1).