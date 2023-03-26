«Неймар сам подозвал, не почувствовал звёздности». Экс-игрок академии «ПСЖ» Кутателадзе

Бывший нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе вспомнил свои выступления в молодёжных командах «ПСЖ» с 2016 по 2018 год, а также рассказал, как сфотографировался форвардом парижан Неймаром.
«Неймар легко согласился на фото? Мне даже не пришлось ничего говорить. Я увидел его и остановился, зажав телефон в руке. Он сам подозвал: «Фотку хочешь?» Я кивнул. Не почувствовал от него какой-то звездности. Обычный человек. То же самое могу сказать и о Мбаппе с Кимпембе», — приводит слова Кутателадзе Sports.ru.
После «ПСЖ» Кутателадзе провёл несколько месяцев в «Анжи», а с 2019 по 2022 год был футболистом второй команды «Спартака». За основной состав красно-белых грузинский нападающий сыграть не успел. Сейчас Николоз выступает за французскую команду «Родез».
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