Де Брёйне: мы много говорим об Ибрагимовиче, но Лукаку делает то же самое

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне после победы над командой Швеции (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сравнил своего партнёра по команде Ромелу Лукаку с легендой Швеции Златаном Ибрагимовичем.
«Мы можем много говорить об Ибрагимовиче в очень позитивном ключе, обо всём, что он делал на протяжении своей карьеры. Это невероятные вещи. Но Ромелу делает то же самое и забивает много голов. Пока он играет в футбол, он будет продолжать забивать. Всё зависит от того, сколько играет Ромелу. Если мы создаём ему моменты, он их реализует. Кто сильнее физически Лукаку или Ибрагимович? Не знаю. Я не имел возможности сравнивать их в спортзале», — приводит слова Де Брёйне FCInter1908.it.
В матче со Швецией Лукаку отметился хет-триком.
- 26 марта 2023
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