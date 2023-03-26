Кутателадзе: «Зенит» предлагал зарплату больше, но не мог поступить так со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака-2» Николоз Кутателадзе вспомнил, как им интересовался «Зенит».
«Получение российского паспорта? Нужно было собрать много документов. Тяжело, но помог клуб. Потом сдал несложный экзамен по русскому языку (тест и собеседование) и получил паспорт. После этого мной заинтересовался «Зенит»? Это было второе предложение от «Зенита». Первое – летом 2019-го во время сборов со «Спартаком». Зарплата – гораздо больше, чем в «Спартаке», плюс бонусы мне и отцу. Но мы не могли так поступить со «Спартаком».
Потом клуб снова вышел на отца. На одну из моих игр приезжали Аршавин и Кержаков. Они говорили, что я сначала буду играть во второй команде с дальнейшим переходом в основу. Из-за этого «Спартак» не хотел заявлять меня на сезон? Не думаю. Спортивный директор Дмитрий Попов почему-то хотел убрать меня из клуба, не давал тренироваться в «Спартаке-2». Несмотря на это, благодарен клубу и всем, с кем работал», — приводит слова Кутателадзе Sports.ru.
- 26 марта 2023
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