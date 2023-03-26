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Эланга: переход в «Барселону»? Разговоры шли в январе, не фокусируюсь на этом сейчас

Эланга: переход в «Барселону»? Разговоры шли в январе, не фокусируюсь на этом сейчас
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга ответил на вопрос о несостоявшейся аренде в «Барселону».

«Об этом шли разговоры, но сейчас я сосредоточен на «Юнайтед». У нас впереди ещё большой сезон, и мы должны завершить его как можно лучше.

Это было в январе, сейчас я не могу быть сосредоточен на это. Лучшее, что я могу сделать, это сосредоточиться на оставшейся части сезона, а потом поговорить с клубом. Я люблю команду, но для меня важно играть. Я всё ещё молод. Мы говорили с клубом. Они знают, что требуется, и я знаю, что нужно делать», — сказал Эланга Аftonbladet.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эланга принял участие в 16 матчах в составе «Манчестер Юнайтед». Его команда находится на третьем месте в турнирной таблице.

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