Полузащитник «Саутгемптона» Лавиа интересен двум топ-клубам АПЛ

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа может отправиться на повышение уже ближайшим летом.

19-летний бельгийский полузащитник по-прежнему входит в сферу интересов лондонского «Челси», несмотря на отказ «Саутгемптона» продать игрока летом 2022 года за € 55 млн. «Арсенал» также проявляет интерес к игроку после неудачной попытки приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Ромео Лавиа перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в 2022 году.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Лавиа провёл 19 матчей в составе «Саутгемптона» и отметился одним забитым мячом. Также на его счету одна голевая передача в трёх матчах Кубка английской лиги и два матча в Кубке Англии.