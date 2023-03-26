Гарет Саутгейт рассказал о травме Риса Джеймса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о травме защитника Риса Джеймса.

«Эта травма случилась после травмы в прошлом году, которая лишила его чемпионата мира. Некоторое время ему придётся быть осторожнее.

Такое бывает, когда игрок получает сначала серьёзную травму, а затем незначительную. Устойчивость к нагрузкам у Джеймса постепенно повышается, он чувствует себя хорошо. Конечно, он важен для клуба, и мы должны быть осторожнее. Рис — очень хороший футболист и может добиться всего, чего захочет. Травма — временное явление, и я надеюсь, что он сможет её преодолеть», — цитирует Саутгейта Goal.

На этой неделе Джеймс принял участие в матче отборочного турнира к Евро-2024 со сборной Италии (2:1), однако из-за травмы футболист не сможет сыграть с Украиной.