Гарет Саутгейт рассказал о травме Риса Джеймса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о травме защитника Риса Джеймса.
«Эта травма случилась после травмы в прошлом году, которая лишила его чемпионата мира. Некоторое время ему придётся быть осторожнее.
Такое бывает, когда игрок получает сначала серьёзную травму, а затем незначительную. Устойчивость к нагрузкам у Джеймса постепенно повышается, он чувствует себя хорошо. Конечно, он важен для клуба, и мы должны быть осторожнее. Рис — очень хороший футболист и может добиться всего, чего захочет. Травма — временное явление, и я надеюсь, что он сможет её преодолеть», — цитирует Саутгейта Goal.
На этой неделе Джеймс принял участие в матче отборочного турнира к Евро-2024 со сборной Италии (2:1), однако из-за травмы футболист не сможет сыграть с Украиной.
- 26 марта 2023
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