«Я разочаровался почти во всех своих бывших партнёрах». Дзаньоло — о «Роме»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал об уходе из «Ромы».
«Я могу часами говорить о невыполненных обещаниях. Фанаты назвали меня предателем? На самом деле предложения были не только от «Борнмута» и «Галатасарая», но за то, что я не выбрал Англию, меня выгнали, и фанаты отыгрались на мне. Это то, о чём я очень сожалею, потому что Рим дал мне всё. Благодаря Риму я побеждал и дебютировал за сборную, там родился мой сын.
Оказаться в такой ситуации было ударом для меня. Я разочаровался почти во всех своих бывших партнёрах. Не буду называть имён, но они сначала говорили, что мы как братья, а потом даже не здоровались», — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.
Дзаньоло покинул итальянский клуб в минувшее зимнее трансферное окно и подписал контракт с «Галатасараем» до лета 2027 года. По сведениям Transfermarkt, переход 23-летнего игрока обошёлся «Галатасараю» в € 15 млн.
- 26 марта 2023
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