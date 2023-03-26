«Я разочаровался почти во всех своих бывших партнёрах». Дзаньоло — о «Роме»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал об уходе из «Ромы».

«Я могу часами говорить о невыполненных обещаниях. Фанаты назвали меня предателем? На самом деле предложения были не только от «Борнмута» и «Галатасарая», но за то, что я не выбрал Англию, меня выгнали, и фанаты отыгрались на мне. Это то, о чём я очень сожалею, потому что Рим дал мне всё. Благодаря Риму я побеждал и дебютировал за сборную, там родился мой сын.

Оказаться в такой ситуации было ударом для меня. Я разочаровался почти во всех своих бывших партнёрах. Не буду называть имён, но они сначала говорили, что мы как братья, а потом даже не здоровались», — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

Дзаньоло покинул итальянский клуб в минувшее зимнее трансферное окно и подписал контракт с «Галатасараем» до лета 2027 года. По сведениям Transfermarkt, переход 23-летнего игрока обошёлся «Галатасараю» в € 15 млн.