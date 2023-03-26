Тренер Уэльса — о голе на 90+3-й: складывается ощущение, что мы обыграли Хорватию

Главный тренер Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал ничейный результат в матче с Хорватией (1:1) в 1-м туре группового этапа квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года. Его команда сумела избежать поражения на 90+3-й минуте.

«Порой у меня складывается ощущение, что мы обыграли Хорватию. Ребята заслужили этот результат, нам противостояла очень хорошая команда. Футболисты Уэльса играли дисциплинированно и придерживались плана на матч», — приводит слова Пейджа пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

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Видеообзор. Хорватия сыграла вничью с Уэльсом, пропустив на 90+3-й минуте:

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