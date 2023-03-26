Томас Тухель будет получать в «Баварии» меньше, чем в «Челси» — Bild

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель будет получать в немецком клубе от € 10 млн до € 12 млн в год. Об этом сообщает Bild. По сведениям источника, в «Челси», из которого специалист был уволен в сентябре 2022 года, он зарабатывал € 15 млн в год.
Томас Тухель стал главным тренером «Баварии» 24 марта, подписав соглашение до лета 2025 года. Он заменил на этой должности Юлиана Нагельсмана, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов в Бундеслиге после чемпионата мира в Катаре.
1 апреля «Бавария» проведёт первый матч под руководством Тухеля. Соперником мюнхенцев в домашнем матче станет дортмундская «Боруссия», в которой Томас работал ранее. «Шмели» (53 очка), идущие на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, опережают «Баварию» на одно очко.
- 26 марта 2023
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