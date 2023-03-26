Аль-Тани и Джим Рэтклифф предлагают купить «МЮ» за € 5,7 млрд. Глейзеры требуют € 6,8 млрд
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Катарский шейх Хамад аль-Тани и владелец компании Ineos Джим Рэтклифф хотят купить «Манчестер Юнайтед» за € 5,7 млрд. Их предложение не устраивает Глейзеров, владеющих клубом. Об этом сообщает Daily Mail.
Глейзеры установили за клуб цену € 6,8 млрд. Эта цена более, чем в 10 раз превышает доходы «Юнайтед» в сезоне-2021/2022. Отмечается, что «Челси» был продан Абрамовичем за сумму, в пять раз превышающую доходы клуба за сезон. Сообщается, что сделка может сорваться. В число претендентов на покупку клуба также вошёл бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус, однако он предложил менее € 4,6 млрд.
«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии нынешнего сезона.
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