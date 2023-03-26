Игрок «Зенита» Круговой: сейчас хотя бы стабильно выхожу на замену. До этого было тяжело

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своём игровом времени в санкт-петербургской команде.

«Игровое время? Сейчас отыграл пару матчей. Вообще после зимней паузы хотя бы стабильно выхожу на замену. До этого два-три матча подряд сидел на скамейке, тогда было очень тяжело. Сейчас хотя бы выхожу: где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Возможно, Сергей Богданович видит у меня улучшения и даёт больше времени.

Помогла ли этому травма Барриоса? Думаю, много вариантов там могло бы быть, но получилось именно так», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой принял участие в 12 матчах в составе сине-бело-голубых.