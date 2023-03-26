Колосков: для меня важен результат матча Россия — Ирак. Но больше интересует качество игры

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирака.
«Я не болельщик-одиночка — миллионы любителей футбола ждут матч Россия — Ирак. И у каждого свои ожидания: одни ждут большого количества голов, другие — красивую игру. Есть простая градация: если команда выиграла и показала хорошую игру, то говорят, что матч получился отличным. Если победила при посредственной игре — неплохим, но при этом есть над чем работать. Если же команда проиграла и ничего не показала — отвратительным.
Я не сильно зацикливаюсь по поводу встречи с Ираком. Для меня результат важен, конечно. Но раз это товарищеский матч, то в первую очередь меня будет интересовать качество игры сборной России — насколько она соответствует современным требованиям, насколько наши футболисты сильны индивидуально», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч Россия — Ирак пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 26 марта 2023
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