Колосков: для меня важен результат матча Россия — Ирак. Но больше интересует качество игры

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Я не болельщик-одиночка — миллионы любителей футбола ждут матч Россия — Ирак. И у каждого свои ожидания: одни ждут большого количества голов, другие — красивую игру. Есть простая градация: если команда выиграла и показала хорошую игру, то говорят, что матч получился отличным. Если победила при посредственной игре — неплохим, но при этом есть над чем работать. Если же команда проиграла и ничего не показала — отвратительным.

Я не сильно зацикливаюсь по поводу встречи с Ираком. Для меня результат важен, конечно. Но раз это товарищеский матч, то в первую очередь меня будет интересовать качество игры сборной России — насколько она соответствует современным требованиям, насколько наши футболисты сильны индивидуально», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч Россия — Ирак пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.