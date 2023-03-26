Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно вернулся в мадридский «Реал». Об этом сообщается в «твиттере» национальной бельгийской команды.
Из соображений предосторожности Куртуа отпустили в «Реал» в связи с напряжением в приводящей мышце. 24 марта Тибо принял участие в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 со сборной Швеции (3:0). Вратарь пропустит товарищескую игру со сборной Германии, который состоится 28 марта.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Куртуа сыграл в 20 матчах, пропустив 18 мячей. Его команда располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от «Барселоны» на 12 очков. В четвертьфинале Лиги чемпионов «сливочных» ждёт двухматчевое противостояние с «Манчестер Сити».
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