Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно вернулся в мадридский «Реал». Об этом сообщается в «твиттере» национальной бельгийской команды.

Из соображений предосторожности Куртуа отпустили в «Реал» в связи с напряжением в приводящей мышце. 24 марта Тибо принял участие в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 со сборной Швеции (3:0). Вратарь пропустит товарищескую игру со сборной Германии, который состоится 28 марта.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Куртуа сыграл в 20 матчах, пропустив 18 мячей. Его команда располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от «Барселоны» на 12 очков. В четвертьфинале Лиги чемпионов «сливочных» ждёт двухматчевое противостояние с «Манчестер Сити».