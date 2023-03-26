Игнатьев: в Ираке футболисты приходили на тренировки с пистолетами, автоматами

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, как застал начало войны в Персидском заливе во времена работы в Ираке.

«В Кувейте шебуршились, а в Багдаде была тишина. Только по ТВ узнавали о военных действиях. Ну и футболисты в клубе стали приходить на тренировки с пистолетами, автоматами — согласно воинскому рангу. Вешали оружие на крючок в раздевалке и шли тренироваться, а потом — на стрельбы или куда там.

Четыре или пять месяцев мы проработали в Ираке. Нас сначала вызвали в олимпийский комитет. Собрались тренеры по всем видам спорта. Мистер Удэй выходит: «А что здесь русские делают? Это наши внутренние проблемы. Через три дня вы должны быть на работе». А эту всю бригаду они направили в Кувейт — грубо говоря, на разграбление. За два дня они много добра оттуда навезли. Но потом нас пригласили к послу — хороший мужик, любил футбол — и сказали: надо уезжать.

Тяжело выбирались. Наших граждан в Ираке тогда трудилось много, в основном строителей, а самолётов — мало. Посол, опять-таки, поспособствовал, чтобы нас быстренько вывезли. В аэропорту обыскивали, отбирали кожу, бытовую технику. Деньги нельзя было вывозить — приходилось прятать», — сказал Игнатьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.