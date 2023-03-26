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Роман Павлюченко — о матче России с Ираком: красивая игра не нужна. Хочется просто победу

Роман Павлюченко — о матче России с Ираком: красивая игра не нужна. Хочется просто победу
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Ирак.

«После последней игры с Ираном хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас от таких матчей большое ожидание, мы ждём побед.

Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу. Я почитал интервью разных специалистов и тренеров после матча с Ираном — немного нашу сборную уничтожают. Поэтому хочется, чтобы уже принесли победу, и [чтобы] писали хорошо о российской сборной. Красивая игра не нужна — главное, чтобы был результат. Мы уже соскучились», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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