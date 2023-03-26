Коло Туре — об «Арсенале»: они могут выиграть АПЛ. У них есть качество и командная «химия»

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре высказался о шансах команды на победу в английской Премьер-лиге.
«Они выглядят как команда, которая может выиграть Премьер-лигу. Их качество на поле, их «химия» друг с другом. Они защищаются и атакуют вместе, вместе переживают и вместе наслаждаются победами. Я вижу эту семейную связь. Можно видеть, что это ребята, которые готовы сражаться друг за друга.
Артета проделывает невероятную работу. То, что он делает в качестве молодого тренера, вдохновляет нас. Вы можете видеть энергию, которую он привносит в игру. Ему действительно повезло учиться у Гвардиолы.
При этом «Арсеналу» нужно быть очень собранным, чтобы не упустить титул, потому что «Манчестер Сити» будет отдавать всё, что у них есть, до последней игры», — приводит слова Туре Sky Sports.
- 26 марта 2023
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