Коло Туре — об «Арсенале»: они могут выиграть АПЛ. У них есть качество и командная «химия»

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре высказался о шансах команды на победу в английской Премьер-лиге.

«Они выглядят как команда, которая может выиграть Премьер-лигу. Их качество на поле, их «химия» друг с другом. Они защищаются и атакуют вместе, вместе переживают и вместе наслаждаются победами. Я вижу эту семейную связь. Можно видеть, что это ребята, которые готовы сражаться друг за друга.

Артета проделывает невероятную работу. То, что он делает в качестве молодого тренера, вдохновляет нас. Вы можете видеть энергию, которую он привносит в игру. Ему действительно повезло учиться у Гвардиолы.

При этом «Арсеналу» нужно быть очень собранным, чтобы не упустить титул, потому что «Манчестер Сити» будет отдавать всё, что у них есть, до последней игры», — приводит слова Туре Sky Sports.