Ещенко — о сборной России: надо выходить и достойно играть. Если не хотят — не надо играть

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с Ираком.

«Какие-то наработки должны быть, просмотр игроков, которые недавно вызываются в сборную. Согласен, что неприятно, когда не обыгрываем Узбекистан и Таджикистан.

Может, внутри сборной кто-то не хочет играть — непонятно. Надо выходить и достойно играть за честь страны. Если не хотят, то не надо играть. Надо как-то самим определяться, хотят они или нет. Люди смотрят и переживают, поэтому надо благодарить их результатом и игрой», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между сборными России и Ирака состоится сегодня, 26 марта. Он пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.