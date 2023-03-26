Эриксен: травмы — часть карьеры. Думаю о том, чтобы как можно скорее вернуться здоровым

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
«Всё идёт хорошо. Я только начал тренировки на улице в футбольных бутсах. Это мой следующий шаг. Занимался в спортзале несколько недель, теперь пришло время провести следующий этап реабилитации на улице.
Травмы — это всегда нелегко, но думаю, что в начале своей карьеры я бы воспринял это намного тяжелее, чем сейчас.
Со временем понимаешь, что это всего лишь часть вашей карьеры. Иногда тебе везёт, иногда — нет. Так и в этом случае, когда ты чувствуешь, что ничего не можешь сделать, и думаешь о том, чтобы как можно скорее вернуться здоровым, сильным и без последствий», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Датчанин получил травму в конце января в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).
- 26 марта 2023
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