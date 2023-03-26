Коло Туре: Салиба и Габриэл впечатляют. А ведь их партнёрство началось лишь в этом сезоне

Бывший игрок «Арсенала» Коло Туре отметил значимость для команды пары центральных защитников, которую составляют Вильям Салиба и Габриэл Магальянс.

«Они меня очень впечатлили, потому что их партнёрство началось только в этом сезоне. При этом они уже очень хорошо ладят друг с другом.

Но когда команда хорошо защищается, для меня это не просто работа двух защитников. Это командная работа, а «Арсенал» — команда, хорошо обученная тренером. Все усердно работают с первой минуты и до конца игры, а это ключ к победе в футбольных матчах»», — приводит слова Туре Sky Sports.

«Арсенал» лидирует в текущем сезоне английской Премьер-лиги, набрав 69 очков после 28 туров. Также лондонский клуб является одним из лучших по количеству пропущенных голов (26).