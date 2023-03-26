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Дэвис: у меня где-то пять друзей. Я популярный лузер

Дэвис: у меня где-то пять друзей. Я популярный лузер
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Футболист «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис поделился подробностями о своей личной жизни.

«Жизнь профессионального футболиста очень крутая, вне сомнений. Можно развлекаться, наслаждаться жизнью, но после тренировок нечем заняться. У меня нет семьи, а моя девушка не живёт со мной, так что я предоставлен сам себе.

Немного волнует тот факт, что тебе нечего делать, особенно когда у всех твоих друзей есть работа. У меня где-то пять друзей. Я популярный лузер», — приводит слова Дэвиса Marca, ссылаясь на канал игрока на Twitch.

Дэвис перешёл в «Баварию» в 2019 году. В составе клуба Альфонсо выиграл Лигу чемпионов — 2019/2020. Сегодня, 26 марта, игрок принял участие в матче сборной Канады с Кюрасао (2:0).

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