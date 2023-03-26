Ким Мин Джэ — о трансферных слухах: это неправда. Я сосредоточен на игре за «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб английской Премьер-лиги. Впечатляющие выступления игрока в текущем сезоне привлекли внимание руководителей «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».
«Как вы знаете, эта информация вовсе не соответствует действительности. Я хочу сосредоточиться на своей команде. Мне предстоит сыграть во многих турнирах. Эти слухи ходят вокруг меня уже четыре года. Это неприятно. Я хочу, чтобы журналисты не распространяли эти истории.
Меня не беспокоят слухи о трансферах, потому что они не являются правдой. Сейчас я сосредоточен на команде, а не на такой чепухе. Впереди так много важных матчей, и сейчас я хочу сосредоточиться только на игре за «Наполи». Маловероятно, что я куда-то уйду ближайшим летом», — приводит слова игрока 90min.
- 26 марта 2023
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