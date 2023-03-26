«Барселона» попросила Ольмо не продлевать контракт с «Лейпцигом» — MD
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Каталонская «Барселона» попросила полузащитника Даниэля Ольмо не продлевать контракт с «Лейпцигом». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Контракт Ольмо с клубом рассчитан до лета 2024 года. Зная, что «Лейпциг» ведёт переговоры о продлении соглашения, «Барселона» организовала неформальную встречу с людьми, близкими к игроку. На встрече присутствовали сотрудники сине-гранатовых, включая Хави. «Барселона» обозначила заинтересованность в возвращении Даниэля, проходившего обучение в академии клуба, но попросила его не продлевать контракт с «Лейпцигом», потому что хочет подписать игрока бесплатно. За ситуацией также следят мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».
Портал Transfermarkt оценивает Ольмо в € 40 млн.
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