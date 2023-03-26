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Россия — Ирак: Песьяков, Соболев и Пиняев в стартовом составе хозяев

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные России и Ирака. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав сборной России: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Литвинов, Денисов, Фомин (к), Пруцев, Пиняев, Соболев, Обляков.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи 26 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК Россия Не начался Ирак Кто победит в основное время? П1 X П2

Для сборной России этот матч станет вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Встреча в Санкт-Петербурге станет для сборной России первой домашней за 1,5 года.

Осенью 2022 года сборная России провела три товарищеских матча — с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Серия ничьих национальной команды достигла трёх встреч. Встреча с Ираком станет для сборной России последней в марте.