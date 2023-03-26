Фердинанд: Роналду почти плакал, если проигрывал в настольный теннис

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал об отношениях с Криштиану Роналду в начале английской карьеры португальца.

«Он не умел проигрывать в настольный теннис? Это правда. Мы с парнями часто доставали его. В то время он был намного моложе нас — может быть, это было на грани издевательств, но это была просто попытка воспитать его, выработать в нём устойчивость.

Раньше мы часто играли перед тренировками в рамках разминки. Я постоянно его обыгрывал.

Однажды он победил меня. Мы были как Федерер и Надаль. Если бы это показали по телевидению, это побило бы рекорды. Тогда он почти плакал, если проигрывал», — приводит слова Фердинанда talkSPORT.

Фердинанд и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.