«Барселона» повторно обратится к испанской федерации с просьбой признать чемпионство-1937

«Барселона» готовит официальное обращение в Федерацию футбола Испании, в котором попросит официально признать чемпионский титул 1937 года, добытый каталонским клубом во время гражданской войны. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ESPN Digital.

Комиссия по исторической памяти Барселоны уже готовит отчёт для клуба, в котором будут приведены аргументы о действительности титула, завоёванного в 1937 году. Турнир в том году организовала Федерация футбола Каталонии, а участие в первенстве приняли восемь клубов: «Барселона», «Эспаньол», «Жирона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Гранольерс» и «Атлетик де Кастельон». Представители Мадрида («Реал» Мадрид, в то время «Мадрид», и «Атлетик де Мадрид») не играли из-за близости линии фронта к столице Испании.

В 2009 году, во время первой каденции Жоана Лапорты на посту президента сине-гранатовых, «Барселона» уже поднимала этот вопрос, но в тот раз прошение было отклонено на том основании, что турнир не был организован федерацией. Активизация деятельности в этом направлении произошла после того, как федерации по личной просьбе президента Луиса Рубиалеса утвердила официальное признание Кубка свободной Испании (название Кубка короля в разгар гражданской войны), который выиграл «Леванте». Это решение будет подтверждено на генеральной ассамблее организации, которая состоится летом.

«Барса», поздравив «Леванте» с этим достижением, надеется получить подобное признание, поскольку Средиземноморская лига была организована властями республики как альтернатива национальной лиге, которую невозможно было проводить из-за войны.

Если «Барселона» добьётся своего, в её музее официально будет не 26 чемпионских титулов, а 27.